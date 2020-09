Middenstand en inwoners zamelen 16.000 (!) euro in voor woonzorgcentra: “Bewoners mogen zelf kiezen wat ze doen met het geld” ADA

27 september 2020

17u32 0 Wijnegem De middenstand van Wijnegem en vele helpende handen sloegen de handen in elkaar om de bewoners en het personeel van de woonzorg Molenheide en Rustenborg een hart onder de riem te steken. De afgelopen weken hebben zij het heel zwaar gehad door de coronacrisis. Uit dankbaarheid en erkentelijkheid voor het vele werk zamelden ze maar liefst 16.000 euro in dat verdeeld wordt onder beide zorgcentra.

Dat het zorgpersoneel de afgelopen maanden enorm heeft gezwoegd, hoeft geen betoog. Dat is ook de inwoners van Wijnegem en de plaatselijke middenstand niet ontgaan. Om hun dankbaarheid te tonen voor dat vele werk van het zorgpersoneel en om de bewoners een hart onder de riem te steken, staken ze de koppen bij elkaar: hoe kunnen we die mensen bedanken voor hun harde werk?

Een zoektocht werd georganiseerd door bezielende jonge mensen, kunstenaars werden aangesproken om een deel van hun opbrengst over te maken. Tekeningen werden gemaakt door talloze kinderen. Traiteur Melisse en de slagerij De Boucherie bereidden corona-schotels, waarvan ook een deel naar de actie ging. Zo werd elke inwoner van Wijnegem een betrokkene. Er werden loten verkocht door zowat alle handelaars, vrije beroepen, sponsers, marktkramers en sympathisanten.

Wat klein begonnen was met een ideetje, is uitgegroeid naar de ganse bevolking van Wijnegem en ver daarbuiten, ieder heeft op zijn manier met zijn kunnen zijn steentje bijgedragen. Zo werd heel wat geld ingezameld om de projecten van beide rustoorden te ondersteunen.

Nieuwe tuin en elektrische riksja

En het resultaat mag er zijn. In totaal werd maar liefst 16.000 euro ingezameld, te verdelen onder beide zorgcentra. Elk kunnen ze dus rekenen op 8.000 euro. “Wij zijn natuurlijk enorm blij met dat ingezamelde geld”, vertelt Lieve Kelders, voorzitter Woonzorggroep Voorkempen. “Het personeel en de bewoners mochten zelf kiezen wat er met dat geld zou gebeuren. Rustenborg koos voor de heraanleg van de tuin, in Molenheide krijgen ze binnenkort een gloednieuwe elektrische riksja. “Dat zijn wagentjes zoals je die in India veel ziet. Hiermee kunnen we twee bewoners meenemen op een tocht door de gemeente en nostalgische plekken bezoeken om leuke jeugdherinneringen op te halen”, aldus Lieve Kelders.