Marthe, Klaasje en Hanne strijken neer in Wijnegem Shoppingcenter voor opnames nieuwe film Toon Verheijen

20 september 2020

22u12 0 Wijnegem Wijnegem Shopping kreeg zondagavond toch enkele speciale gasten over de vloer die er ook een hele tijd doorbrachten. Hanne, Marthe en Klaasje van K3 streken er immers neer voor de opnames van de nieuwe K3-film, Dans van de Farao.

De opnames van de nieuwe K3-film zijn in volle gang. Zondagavond en ook maandagnacht 21 september zullen is Wijnegem Shopping het decor. Hanne, Marthe en Klaasje gaan in de film hun nieuwe album voorstellen in een Egyptisch museum. Ze brengen alles in orde voor hun optreden. Wanneer ze in het museum alle drie een wens doen bij een Egyptische Wenskat, komt die tot hun verbazing uit. Hanne kan de gedachten lezen van mensen en dieren, Klaasje kan blijven wensen wat ze maar wil en Marthe kan alles kopen wat ze voor zichzelf wil.

Droom

“En dan is er geen geen betere plek om dit te doen dan in Wijnegem Shopping”, lacht Zsofi Horvath van Wijnegem Shopping. “Toen Studio 100 ons de vraag stelde of ze enkele scènes in Wijnegem Shopping mogen opnemen, waren we uiteraard enorm enthousiast. Hiervoor hadden we de medewerking nodig van onze handelaars, maar ook zij reageerden zeer positief op de komst van de meisjes.”

Corona

Door enkele creatieve aanpassingen van de crew kunnen alle coronamaatregelen in acht genomen worden. “Omwille van corona verlopen de opnames net iets anders dan normaal maar we hebben op de set speciaal een corona-manager die alles in de gaten houdt en ervoor zorgt dat de opnames veilig verlopen”, liet Marthe zich ontvallen.”