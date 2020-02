Marine te gast in Wijnegem Shopping: zestienjarige Margot wil zo snel mogelijk de zee op ADA

25 februari 2020

10u40 1 Wijnegem Dinsdag en woensdag vaart de Belgische Marine het Wijnegem Shopping Center in. Met kleine en iets grotere boten is defensie te gast om nieuwe mensen te rekruteren voor de iets meer dan 2.000 vacatures in te vullen. De zestienjarige Margot is alvast gecharmeerd: “Ik wil kapitein worden.”

Ze is nog maar zestien jaar maar nu al weet Margot wat ze wil: kapitein worden bij de Belgische marine. Afgelopen maandag trok ze met haar mama naar het Wijnegem Shopping Center toen ze onverwacht stootte op de fanfare van Defensie in de centrale hal. Het bleek het defensiedorp te zijn waar het Belgische leger nieuwe burgers rekruteert.

“We waren niet op de hoogte van dit evenement”, vertelt Margot schuchter. “Maar omdat ik nu al weet dat ik bij defensie aan de slag wil, ben ik toch even gaan luisteren.” Haar ogen beginnen te blinken wanneer we vragen wat ze graag zou willen worden. “Ik wil heel graag bij de marine aan de slag. Ik zeil heel veel en onlangs ben ik op zeekamp geweest. Ik ben heel graag op zee en dus wil ook heel graag op zee werken. Dan kan je kiezen om de burgerzeevaart te gaan of bij het leger. Omdat mijn zus ook bij het leger zit, kies ik ook voor defensie.”

Margot is ambitieus zoals dat hoort te zijn binnen defensie. Wanneer we haar vragen wat ze graag wil doen of wil bereiken heeft ze haar antwoord klaar: “Gewoon op een boot werken als kapitein.”