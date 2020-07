Luifel parochiecentrum stort in nadat truck ertegen rijdt Sander Bral

28 juli 2020

15u35 7 Wijnegem Aan het Wijnegems parochiecentrum is dinsdagmiddag de luifel ingestort nadat een vrachtwagenbestuurder ertegen reed. De twee inzittenden kwetsten zich niet maar de dakconstructie kwam wel volledig naar beneden en raakte zwaar beschadigd, net zoals de vrachtwagen.

Twee personen in een vrachtwagen kwamen dinsdagmiddag ingezamelde kledij in de twee kledingcontainers aan het parochiecentrum op de Wommelgemsesteenweg halen. De truck was echter te hoog en de laadbak raakte de luifel. De betonnen constructie kwam naar beneden maar viel gelukkig niet op de cabine van de truck. Beide inzittenden raakten dus niet gewond.

De brandweer kwam ter plaatse om het dak van de truck te halen en de vrachtwagen moest getakeld worden. Terwijl de hulpdiensten hun werk deden, was de Wommelgemsesteenweg volledig afgesloten ter hoogte van het parochiecentrum.