Luchtmacht stelt zich voor aan publiek in Wijnegem Shopping Center ADA

27 februari 2020

Na de medische component en de marine, was het aan de luchtmacht om zich voor te stellen aan het grote publiek. In Wijnegem Shopping Center bivakkeert Defensie al een hele week om meer dan 2.000 vacatures trachten in te vullen. Dat is geen eenvoudige opdracht omdat de perceptie bij de burger over Defensie nog steeds is dat enkel soldaten er aan de slag gaan. “Klopt niet”, zegt Defensie, “wie zoeken net zo goed technici, verpleegkundigen, dokters en ga zo maar voort.” Bezoekers konden enkele motoren van vliegtuigen van dichtbij bekijken en plaatsnemen in een echte schietstoel.