Leg jullie schoentje al maar klaar: Sinterklaas komt op 6 november naar Wijnegem ADA

04 november 2019

11u16 0 Wijnegem Zoals de traditie het voorschrijft komt Sinterklaas ook dit jaar met de boot aan in Wijnegem. Op woensdag 6 november omstreeks 13.30 uur komt Sinterklaas met zijn boot aan langs het Albertkanaal in Wijnegem ter hoogte van de Schoolstraat en de Lange Kruisweg, waar hij zal opgewacht worden door honderden kinderen.

Nadat Sinterklaas is aangemeerd, vertrekt hij met paard en koets naar het Marktplein van de gemeente Wijnegem, dat volledig omgetoverd wordt tot een speelparadijs. Alle kinderen mogen in stoet volgen en worden in het Kinderdorp op het Marktplein beloond met een zakje vol lekkers. Wie wil kan daarna een persoonlijk bezoekje online reserveren bij de Sint in Wijnegem – Shop Eat Enjoy. Daar neemt hij zijn intrek in villa Speculaas tot en met 6 december.

Wie de Sint persoonlijk wil ontmoeten of wie graag een foto met hem wil nemen, kan op voorhand online een bezoekje reserveren en hem na de intrede meteen ontmoeten in zijn Villa Speculaas in Wijnegem Shopping. Reserveren kan via www.wijnegem-shop-eat-enjoy.be/kalender/sinterklaas-wijnegem