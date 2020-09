Knuffelen in woonzorgcentrum Molenheide nog niet toegelaten na corona-uitbraak in augustus ADA

Hoewel fysiek contact in woonzorgcentra opnieuw is toegelaten, heeft de directie van woonzorgcentrum Molenheide in Wijnegem beslist die versoepeling met een week uit te stellen. Momenteel zit nog één persoon in quarantaine na de grote corona-uitbraak van enkele weken geleden. 52 bewoners en personeelsleden testten toen positief. Ondertussen is iedereen weer gezond en wel.

Het is nog even wachten op een knuffel in woonzorgcentrum Molenheide in Wijnegem. Normaal is fysiek contact vanaf vandaag opnieuw toegelaten door de regering maar directeur Nils Bursens heeft beslist toch nog een week te wachten. Reden is de zware coronauitbraak van enkele weken geleden in het zorgcentrum. Toen legden maar liefst 52 mensen een positieve coronatest af. Momenteel zit nog één persoon in quarantaine.

“Iedereen stelt het goed en wel en bevindt zich opnieuw op zijn of haar afdeling. Ook de animatiemomenten zijn opnieuw opgestart. Straks staat er een playback moment op het programma. Ook mag elke bewoner één bezoeker ontvangen”, vertelt Bursens.

Maar voor knuffels vindt de directeur het nog te vroeg en dan heeft hij het niet alleen over Molenheide. “Persoonlijk vind ik dat deze versoepeling te vroeg komt. Zeker nu alle kinderen opnieuw naar school gaan. September is nog altijd een heel gevaarlijke maand.” Toch zal er vanaf volgende week maandag ook fysiek contact mogelijk zijn in Molenheide. “Als directeur kan ik dat niet verbieden. Doe ik dat wel, dan riskeer ik een klacht en een boete. Ik kan alleen maar hopen dat mensen hun gezond verstand gebruiken. Bovendien merk ik bij de bewoners dat ook zij eerder een afwachtende houding hebben aangenomen en dat de vraag naar fysiek contact niet het gespreksonderwerp is.”