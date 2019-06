Klusjesman krijgt celstraf voor drogeren twee dames “omdat ze te veel zeurden” KVDS

19 juni 2019

17u38

Bron: Belga 1 De Haan/Wijnegem De strafrechtbank van Antwerpen heeft een 72-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 37 maanden cel met uitstel voor het opzettelijk toedienen van een zwaar kalmeringsmiddel aan twee dames uit Wijnegem. Waarom hij dat precies deed, is nog altijd niet helemaal duidelijk. De man wilde alleen kwijt dat ze "te veel zeurden".

De zeventiger, die destijds bij hen in de buurt woonde, kwam bij de slachtoffers thuis allerlei klusjes opknappen. In februari 2017 mengde hij door de koffie van het 71-jarige slachtoffer stiekem het zware kalmeringsmiddel bromazepan. Bij het 83-jarige slachtoffer deed hij dat tussen april en september 2017 maar liefst drie keer. De dames moesten elke keer in het ziekenhuis worden opgenomen.

Zware impact

De feiten hadden een zware impact op hen. De dame van 83 dacht eerst dat haar dochter haar probeerde te vergiftigen. In mei 2018 werd de beklaagde aangehouden. Hij gaf toe dat hij de bromazepan van zijn echtgenote gebruikt had om de vrouwen te verdoven. De zeventiger werd onder elektronisch toezicht geplaatst en kreeg een contactverbod voor de slachtoffers opgelegd.





Over het motief is de beklaagde altijd vaag gebleven. Hij gaf als reden dat ze "te veel zeurden", maar de rechtbank had sterk de indruk dat hij niet alles vertelde. Op de vraag waarom hij dan toch telkens terug naar de slachtoffers ging, kon hij geen antwoord geven.

De rechtbank vond de feiten zeer ernstig. "Beklaagde bracht totaal geen respect op voor de fysieke en psychische integriteit van zijn kwetsbare slachtoffers, die door hem in een toestand werden gebracht waarin ze elke controle verloren.”

Strenge voorwaarden

De zeventiger had buiten twee veroordelingen door de politierechtbank nog een blanco strafblad. Hij kreeg een straf met uitstel, gekoppeld aan strenge voorwaarden. Zo moet hij een psychotherapeutische behandeling volgen, een contactverbod met de slachtoffers naleven en moet hij ook hun schade vergoeden. Die werd op 1.000 euro en op 6.037 euro begroot.