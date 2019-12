Klink samen met het bestuur op het nieuwe jaar ADA

24 december 2019

Het plaatselijk bestuur van Wijnegem trakteert al haar inwoners op een drankje tijdens de nieuwjaarsdrink op 5 januari.

Een nieuw jaar betekent ook samen klinken en dus organiseert het bestuur van Wijnegem een nieuwjaarsdrink op 5 januari. Die gaat door in ‘t Gasthuis om 11 uur. De swingband b’Art Swing Collective zorgt voor een muzikale noot. Aansluitend om 14 uur trakteert het bestuur alle inwoners op een drankje. Er zal zowel frisdrank zijn als een smakelijk biertje, wijn of een warme chocolademelk of glühwein.