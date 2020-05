Kleuterschool Het Notendopje start pas op 8 juni: “Minister heeft ons op snelheid gepakt” David Acke

29 mei 2020

12u37 1 Wijnegem In Wijnegem zal kleuterschool Het Notendopje niet op 2 juni opstarten maar wel een week later. De school moest nog wachten op een preventieadviseur alvorens ze kon starten met het nemen van de gepaste maatregelen. Alle 165 kleuters zijn dus opnieuw welkom op maandag 8 juni. “Onze minister Dhr. Ben Weyts verkondigde vorig weekend plots dat alle kleuters vanaf 2 juni weer naar school mochten. Jammer genoeg was hij vergeten om eerst de scholen te contacteren.”

Kleuterschool Het Notendopje in Wijnegem zal niet opstarten op dinsdag 2 juni maar wel een week later op 8 juni. Op 5 juni wordt er wel proefgedraaid om dan eventuele wijzigingen nog te kunnen aanbrengen in het weekend. De reden is eenvoudig: “Wij zijn op snelheid gepakt”, zegt directrice Griet Mertens. “Omdat er oorspronkelijk door de Veiligheidsraad was meegedeeld dat er voor 8 juni geen opstart voor kleuters mogelijk was, hadden wij nog geen bezoek gekregen van de preventieadviseur. De risicoanalyse die door de preventieadviseur en het schoolteam gemaakt moet worden, is nodig om te kunnen starten”, klinkt het.

Afgelopen dinsdag is die preventieadviseur op bezoek geweest in Het Notendopje en nu is het personeel volop bezig met het nemen van de nodige maatregelen zodat de kleuters, juffen en meesters in alle veiligheid kunnen terugkeren naar hun vertrouwde school.

Beurtelings naar school

Directeur Mertens koos er voor meteen alle kleuters opnieuw naar school te laten komen nadat de school in dialoog ging met de ouders. “We merkten dat heel wat ouders vragende partij waren hun kinderen terug naar school te brengen. Daar luisteren wij dus naar als school en wij zullen er alles aan doen dat dat in alle veiligheid kan gebeuren.” Daarom is er een plan opgesteld waarin klassen beurtelings naar school komen. Op maandag en dinsdag de ene helft, donderdag en vrijdag de andere. “Woensdagen houden we volledig vrij om elke ouder individueel te spreken en kinderen die extra begeleiding nodig hebben te ondersteunen”, aldus Mertens.

De Veldstraat is een drukke straat ‘s morgens en we zullen er op toezien dat ook daar de afstandsregels nagevolgd worden. Als we allemaal samenwerken kunnen we hier nog een mooi verhaal schrijven aan dit schooljaar. Directrice Griet Mertens

Peuters die normaal na de paasvakantie zouden opstarten, starten nog niet op. “Die kindjes zijn nog nooit naar school geweest en gezien de huidige situatie kunnen wij die niet op die fijne manier ontvangen zoals wij dat als school altijd willen doen. Ook voor de ouders is zo een eerste schooldag een heel bijzondere ervaring en die ervaring willen wij hen ook niet ontnemen.” Naast de heropstart voor de 165 kleuters blijft Het Notendopje ook gewoon voorzien van noodopvang voor kinderen van wie de ouders niet thuis kunnen werken of voor alleenstaande ouders.

Veldstraat

Mertens zegt niet ongerust te zijn over de veiligheid van de kinderen want die kan gegarandeerd worden. Wel hoopt de directeur dat ook ouders zich aan de regels blijven houden wanneer ze hun kinderen brengen en komen ophalen. “De Veldstraat is een drukke straat ‘s morgens en we zullen er op toezien dat ook daar de afstandsregels nagevolgd worden. Als we allemaal samenwerken kunnen we hier nog een mooi verhaal schrijven aan dit schooljaar. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat zal lukken. Ik kan rekenen op een geweldig team en geweldige ouders.”