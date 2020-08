Kleuterschool het Notendopje maakt zich op voor ‘speciale’ 1 september: “Zó blij dat we onze kinderen weer kunnen verwelkomen” David Acke

24 augustus 2020

14u31 0 Wijnegem Nog een week en dan trekken de kinderen opnieuw richting de schoolbanken. Een bijzondere dag voor leerkrachten, ouders en kinderen. Dit jaar zal die dag er door de coronacrisis nog net ietsje anders gaan uitzien. In kleuterschool het Notendopje in Wijnegem treffen directie en leerkrachten alvast de nodige maatregelen. “Het is de ene meeting na de andere maar we zijn zo blij dat we onze kinderen opnieuw mogen verwelkomen”, glundert directeur Griet Mertens.

De ene vergadering is nog maar net afgelopen of de andere staat op het punt te beginnen. Het zijn drukke tijden voor de leerkrachten en directies van de Vlaamse scholen. Niet alleen moeten ze zich voorbereiden op de komst van honderden leerlingen, ze moeten er ook nog eens voor zorgen dat dat coronaproof kan verlopen.

In kleuterschool het Notendopje is directrice Griet Mertens enthousiast als ze vertelt over het nieuwe schooljaar. “Ik ben zo blij dat de kinderen opnieuw naar school mogen, echt waar. Oké, het zal allemaal wat anders verlopen dan andere jaren maar ik ben er zeker van dat dat allemaal heel goed zal meevallen”, vertelt Mertens.

Springkastelen

Op 1 september zullen de kleuters opgewacht worden door twee springkastelen en een ijsjeskar. “Eigenlijk laten wij alles gewoon doorgaan voor de kinderen maar, en dat is een heel belangrijke verandering, zonder ouders. Ondanks code geel heeft de scholenpreventie beslist dat ouders niet binnen mogen op school. Dat betekent dat het kennismakingsmoment ook niet kan doorgaan.” Volgens Mertens zal dat voor de kinderen die voor het eerst naar school gaan weinig uitmaken maar begrijpt ze wel dat dat voor de ouders erg jammer is. “Zo een eerste schooldag is voor velen toch een belangrijk moment in het leven van hun kind.”

Het Notendopje heeft een originele manier bedacht om de ouders toch op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op de school. “Elke leerkracht heeft een filmpje gemaakt waarin hij of zij zichzelf voorstelt aan de ouders. Ook hebben we een video gemaakt waarin we duidelijk tonen hoe ouders hun kindjes veilig moeten afzetten aan de schoolpoort en hoe wij vervolgens hun kinderen meenemen naar de klasjes. Elke leerkracht heeft ook een Whatsappgroepje gemaakt met de ouders waarin belangrijke updates kunnen worden meegedeeld”, gaat de directeur verder.

Mondmaskers

Daarnaast zal de school ook twee verschillende einduren hebben. Zo eindigen vier klasjes om 15.25 uur en de andere klasjes om 15.35 uur. “Op die manier willen we vermijden dat er een te grote massa aan de schoolpoorten staat. We roepen de ouders echt op altijd een mondmasker te dragen en rekening te houden met de social distancing. Samen kunnen we ervoor zorgen dat alle leerlingen veilig naar school kunnen komen en dat alles vlot kan verlopen.”