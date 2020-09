Kleuters Het Notendopje springen letterlijk nieuw schooljaar in ADA

01 september 2020

11u43 0 Wijnegem De eerste schooldag zoals die nog maar zelden werd meegemaakt. Met mondmaskers, afstandsregels, vluchtig afscheid aan de schoolpoort en bubbels. Maar bovenal toch ook veel plezier, gelach en hier en daar een traditioneel traantje dat vakkundig weggeveegd werd door een juf. In Het Notendopje sprongen de kinderen letterlijk het nieuwe schooljaar in.

De kleuters van Het Notendopje in Wijnegem konden een aangename verrassing verwachten. Het schoolteam had maar liefst twee springkastelen laten leveren zodat de kinderen - letterlijk - het nieuwe schooljaar konden inspringen. Zelfs de juffen en de directeur waagden zich aan een sprongetje. Een salto was net iets te veel van het goede.

Door de coronacrisis verliep deze eerste schooldag toch net iets anders dan de andere jaren. “De kinderen merken weinig verschil maar voor de ouders ligt dat toch net iets anders. Zo een eerste schooldag is voor hen toch altijd een belangrijk moment in het leven van hun kind. Door de coronacrisis mogen zij nu niet op het schooldomein komen en moet het afscheid nemen buiten de schoolpoorten gebeuren. Dat is jammer maar veiligheid boven alles”, liet directeur Griet Mertens eerder al verstaan.

En de kinderen? Die amuseerden zich en na een springmoment werden ze naar hun klasjes begeleid waar hen ongetwijfeld een geweldig nieuw schooljaar staat te wachten.