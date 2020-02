Kleine Sam is 10.000ste inwoner van de gemeente Wijnegem (en dat is een record) ADA

03 februari 2020

10u18 0 Wijnegem Het is een mijlpaal voor de gemeente Wijnegem want voor de eerste keer in zijn geschiedenis heeft de gemeente 10.000 inwoners. Het was de kleine Sam Cardinaels, een guitig jongetje van nog geen maand oud, die zich de 10.000ste inwoner mag noemen. Afgelopen weekend werd Sam officieel ingeschreven.

De kans dat kleine Sam het zich zal herinneren is vrij klein. De nog geen maand oude baby was afgelopen weekend eregast in het gemeentehuis. Samen met mama Liesbeth, papa Karel en zus Fleur en de trotse grootouders trokken ze naar het gemeentehuis om de nieuwste telg van de familie Cardinaels officieel in te schrijven in de gemeente. Niets bijzonder zou je denken, ware het niet dat Sam de 10.000ste inwoners is van de gemeente. Nooit eerder had de gemeente Wijnegem zoveel inwoners.

Reden genoeg dus voor een feestje en bijhorende geschenken. Burgemeester Ivo Wynants zorgde voor knuffels, waardebonnen, een fotoreportage met het hele gezin en gratis zwemkaartjes. Nadien volgde nog het plechtige moment met de ondertekening van het gulden boek dat voor de gelegenheid mooi versierd was.