Kindje (1,5) komt klem te zitten met hand tussen roltrap in Wijnegem Shopping Center CVDP

30 november 2019

16u12 462 Wijnegem In het Wijnegem Shopping Center is zaterdag omstreeks 15 uur een kindje van 1,5 jaar met zijn hand klem komen te zitten tussen een roltrap.

Het kind was aan het spelen bij de fontein aan de C&A. Op een onbewaakt moment ging hij naar de roltrap die daar naar beneden ging, en stak hij zijn handjes ertussen. De roltrap viel na enkele seconden stil, maar de jongen geraakte gekneld met een hand. Brandweer, ambulances en MUG-ploegen snelden meteen ter plaatse. “De roltrap moest deels gedemonteerd worden”, klinkt het bij de politie van de zone Minos. “Na een halfuur kon het kindje bevrijd worden. Hij werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis.” Het parket onderzocht de zaak maar gaf even later de roltrap weer vrij.

Hoe erg het kindje er aan toe is, blijft nog onduidelijk. Van levensgevaar zou wel geen sprake zijn.