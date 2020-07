Keukenbrand maakt appartement onbewoonbaar Patrick Lefelon

06 juli 2020

Bij een keukenbrand op de Turnhoutsebaan in Wijnegem is vanmiddag een appartement onbewoonbaar geraakt. De bewoners raakten tijdig buiten. De brandweer kon het vuur beperken tot één appartement maar dat werd wel ernstig beschadigd. Het is voorlopig onbewoonbaar.