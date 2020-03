Kamp Waeskandidaten lokken massa volk naar Wijnegem Shopping Center ADA

29 februari 2020

17u58 1 Wijnegem Een hele week lang stond Defensie opgesteld in de centrale hal van het Wijnegem Shopping Center. Het publiek kon er kennismaken met de verschillende componenten van het leger. Apotheose van de week was de komst van de kandidaten van Kamp Waes. En daar kwam heel wat volk op af.

Rijen dik stonden de mensen aan te schuiven om samen met Debbie, Zeger, Stijn, Xander, Joni en Aaron op de foto te gaan. De komst van de kandidaten van Kamp Waes was de apotheose van het Defensiedorp in de centrale hal van Wijnegem Shopping Center. Een week lang kon het publiek er kennismaken met de verschillende componenten van het Belgische leger.

Veel kinderen

Jong en oud maar toch ook opvallend veel kinderen, wilde maar al te graag op de foto met helden van Kamp Waes. De populairste blijft Zeger maar ook Debbie komt aardig in de buurt. Als enige vrouw in de finale heeft zij heel wat harten veroverd. Ook dat van Lynn (28) uit Lokeren. “Ik vind het de max dat Debbie het einde heeft gehaald. Als vrouw supporter je natuurlijk altijd meer voor een andere vrouw. In het begin werd er wel eens gezegd dat vrouwen het einde nooit halen en zij heeft het tegendeel toch maar mooi bewezen. Het zou niets voor mij zijn”, lacht Lynn.

Julie (10) en Lana (9) zijn dan weer grote fan van Zeger. “Ik heb alle afleveringen gezien behalve de laatste, die was iets te eng. Ik vind Zeger heel leuk omdat hij een groot voorbeeld is voor mensen die stotteren. Ik stotter niet maar als ik een spreekbeurt moet geven voor de klas ben ik ook heel zenuwachtig. Dankzij Zeger voel ik me nu veel minder zenuwachtig”, vertelt Julie.