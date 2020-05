Iedereen test negatief! Woonzorgcentrum Rustenborg is volledig coronavrij ADA

05 mei 2020

17u23 1 Wijnegem Goed nieuws uit woonzorgcentrum Rustenborg in Wijnegem. Alle personeelsleden en bewoners testten negatief op het coronavirus. “Dankzij een geweldige ploeg die alle maatregelen erg strikt op hebben gevolg. Dit is gewoon super.”

Woonzorgcentrum Rustenborg in Wijnegem telt 79 personeelsleden en 67 bewoners en allemaal ondergingen ze een coronatest. Nu zijn de resultaten binnen en die zijn geweldig. Alle personeelsleden en bewoners testten negatief op de test en dat betekent dat Rustenborg volledig coronavrij is.

Maar ook Woon- en zorgcentrum Verbert-Verrijdt in Schoten kan mooie cijfers voorleggen. Alle 170 personeelsleden waren negatief en slechts twee van de 160 bewoners testten positief op het virus. Dat terwijl heel wat andere zorgcentra in Vlaanderen het virus maar moeilijk onder controle krijgen.

Lieve Kelders, voorzitter van Woonzorggroep Voorkempen waartoe beide zogcentra behoren is heel tevreden met dit resultaat. “Dankzij de vele inspanningen van het personeel om zich aan alle gestelde maatregelen te houden zijn de resultaten meer dan super. Ik moet zeggen dat alles in de puntjes nagestreefd wordt, met dit als resultaat. Alle dagen was er een coördinatievergadering, werd alles tot in de puntjes bekeken en overlopen. Er werd heel sterk ingezet op alle maatregelen die van bovenaf gedicteerd werden en nageleefd. Ik kan rekenen op een ploeg mensen die nauw samenwerken.”

Om het personeel te bedanken voor hun inzet, besloten twee handelszaken in Wijnegem de handen in elkaar te slaan om na deze coronacrisis een grote barbecue te organiseren.