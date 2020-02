Honderden mensen willen op foto met Samon en Marie in Wijnegem Shopping Center: “Als Marie lacht ben ik niet meer verdrietig” ADA

08 februari 2020

18u34 0 Wijnegem Samson en Marie hebben zaterdag honderden fans verwelkomt in het Wijnegem Shopping Center. Het was een van de eerste keren dat die fans de kans kregen om met het nieuwe baasje van Samson op de foto te kunnen sinds de afscheidshows van Gertje. De fans zagen dat Marie het geweldig deed. “Als Marie glimlacht, dan word ik meteen vrolijk.”

Rijendik, jong én oud, fans van het eerste uur en iets jonger, allemaal wilden ze op de foto met het Samson en Marie. Her en der zie je een t-shirt met Gertje er op. “We hebben nog geen t-shirt met Marie”, verduidelijkt een fan. Gert is nog niet vergeten maar Marie heeft zich wel al in de kinderhartjes - en die van de ouders - genesteld.

“Wie wil er met ons op de foto?” vraagt Marie aan het publiek. Het antwoord spreekt voor zich. Xander stond al om 9 uur aan te schuiven. Ruim 2 uur voor het duo zou langskomen. “Wij zijn fans van het eerste uur”, vertelt de tienjarige Xander. “Sinds ik mij kan herinneren ben ik fan van Samson en Gert. En nu dus van Samson en Marie.” Hij zag Marie al aan het werk tijdens de afscheidsshow en was meteen verkocht. “Ze doet dat heel goed. Ik denk dat Marie een goede keuze is. Toen ik hoorde dat Gert ging stoppen was dat heel emotioneel. De tranen vloeide bij ons allemaal maar nu met Marie kan Samson nog jaren verder blijven bestaan.”

Niels (9) en Chloé (10) zijn helemaal onder de indruk van haar verschijning. “Als ik verdrietig ben dan word ik opnieuw vrolijk als Marie lacht”, vertelt Chloé. “Marie is altijd vrolijk en dat vind ik zo leuk aan haar”, vult Niels aan. Toch zit Niels met een prangende vraag: “Wat moet er nu eigenlijk gebeuren met Marlèneke? Want Marie en Marlèneke kan toch niet?” Dat zal de toekomst moeten uitwijzen natuurlijk.