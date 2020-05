Heropening markt Wijnegem met 1.230 bezoekers meteen succes ADA

22 mei 2020

13u51 0 Wijnegem Voor het eerst sinds de Nationale Veiligheidsraad markten verbood omwille van het coronavirus was er opnieuw bedrijvigheid op het Marktplein in Wijnegem. De traditionele vrijdagmarkt trok 1.230 bezoekers. Zij konden in veilige omstandigheden hun boodschappen doen. De gemeente zegt tevreden te zijn over hoe alles verlopen is.

Om 6 uur ‘s morgen stond de marktmeester al op het Marktplein om de marktkramers welkom te heten en hen naar hun plek te begeleiden, dranghekken stonden klaar om de bezoekers de juiste richting uit te sturen en een bus handgel zorgde ervoor dat bezoekers hun handen konden ontsmetten alvorens de ze de markt betraden. Toegeven, de markt zag er wat anders uit dan normaal maar dat lieten de bezoekers en marktkramers niet aan hun hart komen.

145 bezoekers

“We waren goed voorbereid op de heropening van de markt”, vertelt schepen voor Lokale Economie Leen Wouters (N-VA). “We waren voorzien voor een maximum capaciteit van 145 mensen die tegelijk op de markt konden maar met 95 bezoekers tussen 10 en 11 uur als drukste moment zaten we daar nog ruimschoots onder. Dat betekent dat iedereen rustig en veilig inkopen kon doen.”

In totaal ontving de markt zo een 1.230 bezoekers en daar is de gemeente heel tevreden mee. “De mensen keken er enorm naar uit om opnieuw naar hun vertrouwde markt te kunnen komen. Dat in combinatie met het goede weer zorgde ervoor dat we ongeveer op hetzelfde niveau qua bezoekersaantallen zaten dan voor de coronacrisis.”

Het was de eerste echte test voor de gemeente om te kijken of hun maatregelen werkten. Volgens de schepen moet er enkel nog eens bekeken worden om enkele populaire kramen ergens anders een plek te geven zodat wachtrijen niet met elkaar in conflict komen. “Maar voor de rest hebben we heel wat complimentjes gekregen van bezoekers en marktkramers en dat doet ons natuurlijk enorm veel plezier”, besluit schepen Wouters