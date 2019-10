Gezocht: nieuwe Vlaams kampioen Rummikub (en ook jij kan deelnemen) AMK

21 oktober 2019

11u31 3

Ben jij een liefhebber van gezelschapsspelletjes, en is Rummikub jouw absolute favoriet? Waag dan je kans op het Vlaams kampioenschap Rummikub op zaterdag 26 oktober in Wijnegem Shopping Center! Rummikub speel je met maximaal vier spelers, waarbij je cijfers van dezelfde kleur of kleuren met hetzelfde cijfers aflegt. Heeft Rummikub al lang geen geheimen meer voor jou, dan kan je je inschrijven via http://www.ariespr.be/rummikub. Het kampioenschap is gratis, en iedereen mag deelnemen.