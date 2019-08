Gerookt paardenvlees van Equinox: “Het vlees is van een edel dier dat wel degelijk een leven heeft gehad” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Wijnegem In sommige landen is paardenvlees eten taboe, maar in de provincie Antwerpen is gerookt paardenvlees nog populair. Equinox uit Wijnegem maakt het gerookt paardenvlees nog altijd volgens hetzelfde procedé als vroeger. “Paardenvlees werd vroeger veel gekocht door arbeiders omdat niet iedereen rundvlees kon betalen. Na de Tweede Wereldoorlog is die traditie in Antwerpen blijven hangen”, weet Kristof Peeters van Equinox.

In de jaren ’60 nam de familie Peeters de zaak, die aanvankelijk gespecialiseerd was in de aan- en verkoop van levende paarden over en breidde de zaak uit met vleeswarenproductie. Het paardenvlees, afkomstig van de boon of bil, wordt droog gezouten en rijpt minstens vier weken. Daarna wordt het gedroogd en gerookt boven blokken beukenhout. Dat maakt het zacht van smaak. Een andere troef van het paardenvlees is dat het mager is en rijk aan ijzer.

Taboe

“In Angelsaksische landen, zoals Groot-Brittannië of de Verenigde Staten, is paardenvlees eten taboe, maar hier in Antwerpen is dat altijd een standaardproduct geweest”, weet Kristof Peeters van Equinox. “Historisch gezien werd paardenvlees vaker gekocht door arbeiders omdat niet iedereen rundvlees kon betalen. Na de Tweede Wereldoorlog en de mechanisering werden veel paarden, die voor transport niet meer nodig waren, geconsumeerd. Die traditie is in Antwerpen blijven hangen en is een eetgewoonte geworden. Belangrijk om daarbij te vermelden, is dat het gerookt paardenvlees van een edel dier afkomstig is dat wel degelijk een leven heeft gehad. Een paard wordt in de meeste gevallen niet gehouden voor het vlees, maar als de eigenaar het dier niet meer wil, komt het vlees bij ons terecht. Dat past mooi in de retoriek van duurzaamheid: je eet iets op dat er sowieso al is. De paarden zijn dus niet gekweekt voor het vlees.”

Typisch Antwerps

Gerookt paardenvlees of rookvlees van ’t paardje is traditioneel broodbeleg in de provincie Antwerpen. “Het valt op dat het paardenvlees vooral in Antwerpen goed verkoopt. Als we aan een slagerij in Kortrijk één stuk paardenrookvlees verkopen, zouden we er aan diezelfde slagerij in Antwerpen drie moeten verkopen. Gerookt paardenvlees is eigen aan onze streek”, legt Peeters uit.



