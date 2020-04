Gemeente Wijnegem richt noodfonds op van 100.000 euro om lokale economie te ondersteunen ADA

21 april 2020

15u59 1 Wijnegem Het lokaal bestuur Wijnegem richt een noodfonds op om hulp te bieden aan inwoners, lokale handelaars en verenigingen die door de coronacrisis zwaar in de problemen komen. Ze maken hiervoor 100.000 euro vrij. Daarnaast worden ook de huurgelden aan de gemeente voor een bepaalde periode kwijtgescholden en krijgen verenigingen en organisatoren van activiteiten hun geld terug.

Omdat een snelle normalisering van de economie ook na het opheffen van de maatregelen niet wordt verwacht, voorziet het lokaal bestuur Wijnegem een extra noodfonds van 100.000 euro waar ondernemers, particulieren (via OCMW) of verenigingen aanspraak op kunnen maken na de crisis. Het is de bedoeling om, na analyse van de initiatieven vanuit de Vlaamse en federale overheid, vooral de focus te leggen op het oplossen van specifieke lokale noden. Hiervoor zal nog een reglement worden uitgewerkt.

Opschorting van de huur en vermindering van facturen

De gebouwen of locaties die de gemeente verhuurt, konden door de verplichte sluiting geen of nauwelijks inkomsten voor de contractanten genereren. Het lokaal bestuur besloot dan ook om de huren of concessies van deze locaties tijdelijk op te schorten of te verminderen.

Ook aan verenigingen en privépersonen die een zaal in ’t Gasthuis, de sporthal of de fuifzaal reserveerden, wordt geen huurgeld gefactureerd voor de activiteiten die niet zijn doorgegaan. Marktkramers hoeven het tweede kwartaal niet te betalen en kermiskramers die tijdens de krokuskermis een plaats hadden, krijgen geen factuur.

‘On hold’

“Het is op dit moment nog niet mogelijk om de financiële impact van deze crisis in te schatten. Daarom worden grote investeringen die het lokaal bestuur in het meerjarenplan 2020-2025 had voorzien tijdelijk niet definitief gegund. In tussentijd worden deze investeringen wel verder voorbereid en doorlopen ze de studiefase. Het lokaal bestuur wil nu in de eerste plaats een actieve rol spelen in de heropstart van de Wijnegemse economie”, klinkt het bij de gemeente.

Wijnegemnaren met vragen kunnen zoals steeds terecht op het algemeen nummer 03 288 21 10 en het nummer van het Sociaal Huis 03 288 20 60. Of per mail via info@wijnegem.be.