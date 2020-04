Gemeente Wijnegem koopt voor elke inwoner een mondmasker ADA

30 april 2020

10u06 1 Wijnegem Na de verduidelijking van de Nationale Veiligheidsraad dat mondmaskers verplicht zullen worden op bepaalde plaatsen, bestelde het lokaal bestuur Wijnegem 13.000 herbruikbare mondmaskers. Dat betekent dat elke inwoner een exemplaar krijgt.

Het lokaal bestuur koos voor een stoffen, herbruikbaar mondmasker om iedereen een gelijke kans op bescherming te bieden en daarbij ook om een duurzame investering te maken. Het gaat om effen, witte mondmaskers van 19 cm op 9 cm die wasbaar zijn op 90°C. Ze worden met lintjes vastgeknoopt, waardoor ze makkelijk aanpasbaar zijn. Daarnaast bieden ze een beter draagcomfort dan de variant met elastieken rond de oren.

Bij de bestelling werd geen onderscheid gemaakt in leeftijd van de Wijnegemnaars. Ook voor kinderen onder de 12 jaar werd een exemplaar aangekocht. Door de grote vraag naar mondmaskers en door de grootorde van de bestelling, wordt de levering verwacht in de tweede helft van mei. In tussentijd geeft het lokaal bestuur enkele tips waarmee inwoners die vanaf 4 mei nood zullen hebben aan een mondmasker al aan de slag kunnen.

Wijnegemnaren met vragen kunnen zoals steeds terecht op het algemeen nummer 03 288 21 10 en het nummer van het Sociaal Huis 03 288 20 60. Of per mail via info@wijnegem.be.

