Gemeente geeft vzw Eslabonsocial financieel duwtje in de rug in ruil voor tentoonstelling ADA

09 maart 2020

16u48 0 Wijnegem De tentoonstelling ‘Projecten in Ecuador’ van vzw Eslabonsocial loopt stilaan op haar einde. Woensdag sluit de expo de deuren. Enkele honderden mensen hebben de expo ondertussen bezocht en zo kennis gemaakt met de vzw en haar werking. En dat was ook de bedoeling.

Eslabonsocial vzw (Eslabonsocial is het Spaanse woord voor ‘sociale schakel’), is meer dan 10 jaar actief in Ecuador, in het Zuiden van dit land, in en rond de grootstad Guayaquil. De vzw werkt ter plaatse samen met Fundacion Eslabonsocial, een lokale organisatie die op verschillende terreinen de arme bevolking wil steunen.

Eslabonsocial vzw maakt dat mensen in het noorden de werking daar in het zuiden leren kennen. Zo ontstaat er solidariteit tussen het noorden en het zuiden. Tevens zorgt de vzw voor de nodige fondsen om de projecten in Ecuador te financieren. Fondsen worden gemaakt door giften van particulieren en bedrijven. Maar ook verschillende overheden ondersteunen financieel de werking. De Provincie Antwerpen, de gemeenten Puurs-Sint-Amands, Wommelgem, Borsbeek doen dit reeds jaren. En nu komt daar ook de gemeente Wijnegem bij.

Als gemeente willen we lokale projecten steunen die zich inzetten voor een maatschappelijk doel. Dat kan op voorwaarde dat er een link is met de gemeente. Nu is oprichter Guy Mennen geboren en getogen in Wijnegem. Toch wilden we dat ook de Wijnegemnaar kennis kan maken met de vzw en daarom werd de expo georganiseerd”, vertelt schepen voor Moniaal Beleid Maarten Janssens (N-VA). “Als bestuur waren we eigenlijk meteen overtuigd om deze vzw financieel te ondersteunen omdat zij om heel wat vlakken het verschil maken. Ze zijn actief op vlak van onderwijs maar evengoed in de gezondheidssector. Daarom krijgen een éénmalige toelage van 800 euro.”

Meer over Eslabonsocial

Wijnegem

Ecuador

samenleving

Borsbeek

Wommelgem

N-VA

Guayaquil