Gekker moet het niet worden: Wijnegem Shopping introduceert ‘Instarooms’ in Vlaanderen David Acke

07 september 2019

09u40 0 Wijnegem Een ruimte die speciaal ingericht is om er de beste Instagram-foto’s te kunnen maken? Net wanneer je denkt dat het gekste al bedacht is, komt Wijnegem Shopping Center met Instarooms op te proppen. Een Green Garden, Colourful Living, Nature Catwalk, Pretty in Pastel en Infinity Room moeten ervoor zorgen dat Instagrammers geen halsbrekende toeren meer moeten uithalen voor die perfecte Instagramfoto.

Instagram is dezer dagen niet meer weg te denken uit het leven van heel wat jongeren én volwassenen. Nog meer dan Facebook is het de manier geworden om je momenten met de buitenwereld te tonen. En dat moet natuurlijk fijne momenten zijn. Omdat het niet altijd even gemakkelijk is om de juiste achtergrond of pose te vinden, lanceert Wijnegem Shopping Center ‘Instarooms’. Dat zijn avontuurlijk en kleurrijk ingerichte kamers waarin je Instagram-foto’s kan maken en dat zonder dat je halsbrekende toeren hoeft uit te halen.

In de VS zijn ze al enige tijd een hit. In hippe steden zoals New York en San Francisco is het fenomeen zelfs al uitgegroeid tot heuse Instagram-musea. Dat zijn grote ruimtes vol met kamers die origineel zijn vormgegeven door designers, kunstenaars en artiesten. Inmiddels zijn al gelijkaardige musea geopend in o.a. Keulen, Londen, Amsterdam en Boedapest.

“Jongeren met een sterke interesse voor mode vinden het leuk om selfies te maken op bijzondere plekken en die dan op sociale media te posten. In het buitenland zie je dat jongeren hiervoor ook steeds vaker in een ‘instaroom’ duiken. Omdat er in ons land nog geen te vinden zijn, besloten we om er zelf een vijftal te laten ontwerpen en in te richten. Vanaf nu hebben jongeren dus hun eigen, aparte ruimtes in Wijnegem waar ze naar hartelust unieke en fantasierijke foto’s kunnen maken. In onze Green Garden, Pretty in Pastel, Colourful Living, Nature Catwalk en Infinity Room kunnen ze nog zeker een hele maand lang hun creativiteit botvieren”, vertelt Zsofi Horvath van Wijnegem Shopping.

Expo 60 jaar Barbie

Wijnegem brengt ook nog een hommage aan Barbie. Dankzij een samenwerking met Mattel, de producent van de wereldberoemde modemuze, kan jong en oud de komende weken ook een bezoekje brengen aan een mini-expo rond 60 jaar Barbie. Ook het Speelgoedmuseum van Mechelen, dat zelf een Barbie-tentoonstelling organiseert tot eind november, leende enkele poppen uit.

“Voor deze expositie hebben we bovendien enkele unieke poppen in bruikleen mogen nemen van twee privéverzamelaars. Zo kan je uiteindelijk kennis maken met in totaal 100 bijzondere Barbies, waaronder enkele collector’s items en fashionista’s, zoals de Amelia Earheart en Scarlett O’Hara (Gone with the Wind) Barbie en een replica van de allereerste Barbie”, aldus Zsofi.