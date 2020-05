Geen overdreven drukte in Wijnegem Shoppingcenter: “Maximum capaciteit niet bereikt voorlopig” Toon Verheijen

16 mei 2020

Afgelopen maandag mochten de meeste handelszaken weer de deuren openen in België en dus was het ook uitkijken wat het zou geven in het eerste weekend dat de winkels weer klanten mochten ontvangen. In het Wijnegem Shoppingcenter werd het zeker geen overrompeling. “Net als voor de winkels geldt er ook voor het complex zelf een maximum capaciteit, maar dat aantal hebben we zaterdag (laatste cijfers 16.30 uur) niet gehaald, maar er was wel voldoende beweging om het voor de winkeliers rendabel te maken”, zegt woordvoerster Zsofi Horvath. “Wanneer de maximumcapaciteit wel bereikt zou worden, sluiten de ingangen. Ze gaan dan weer pas open wanneer er weer klanten het complex verlaten hebben.”