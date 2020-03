Geen opendag in Het Klaverblad door coronavirus ADA

10 maart 2020

Op 15 maart wordt normaal de Dag van de Zorg gevierd in heel Vlaanderen, ook in Wijnegem. Maar dit jaar zal die dag niet doorgaan door het coronavirus dat momenteel heel de wereld in de ban houdt. Een overleg tussen Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke met de zorgsector leidde tot dit besluit. Dat betekent dat ook de opendag in dagopvang Het Klaverblad in Wijnegem niet zal doorgaan op 15 maart.