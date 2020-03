FOTOREEKS: Wijnegem in tijden van de coronacrisis: verlaten straten en minder dan vijf besmettingen ADA

31 maart 2020

Wijnegem in lockdown, het heeft iets akelig. De gemeente lijkt wel verlaten. Behalve een eenzame wandelaar, een shopper en wat gemeente arbeiders, liggen de straten er verlaten bij. Dat terwijl het volop aangenaam lenteweer is.

Dat de Wijnegemnaar de opgelegde maatregelen goed opvolgt is ook te zien in het aantal besmettingen dat in de gemeente zijn genoteerd. Met minder dan vijf gevallen doet Wijnegem het uitstekend. Nog even volhouden is de boodschap!

