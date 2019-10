FOTOREEKS. Niels Destadsbader stelt nieuwe album voor in bomvol Wijnegem Shopping Center ADA

16 oktober 2019

16u40 0

Is er op dit moment een populairdere artiest dan Niels Destadsbader in Vlaanderen? Waarschijnlijk niet en dat bleek nog maar eens aan de grote massa die de zanger, acteur en presentator stond op te wachten in Wijnegem Shopping Center. Daar stelde Destadsbader zijn nieuwe album ‘Boven de wolken’ voor. De grote hal en eerste verdiep stonden afgeladen vol met fans van alle leeftijden.

Het optreden duurde een half uur en nadien maakte de populaire zanger tijd voor zijn fans tijdens een meet & greet.