FOTOREEKS: leerlingen Het Notendopje nemen afscheid van schooljaar met waterspelletjes ADA

27 juni 2019

18u23 0

Het schooljaar 2018-2019 behoort weldra tot de geschiedenisboeken en dat moet gevierd worden. In kleuter- en basisschool Het Notendopje in Wijnegem is het al langer geweten dat er graag plezier gemaakt wordt. En ook nu haalden de leerkrachten en directie alles uit de kan om hun leerlingen gepast uit te zwaaien en hen te belonen voor het harde werk van het afgelopen schooljaar. Springkastelen en vooral de waterspelletjes zorgden voor heel wat plezierige momenten. En het natte pak...dat had iedereen ervoor over bij deze zomerse temperaturen, ook de leerkrachten.

En terwijl de kinderen vooral uitkijken naar twee maanden vakantie, is de directie al bezig met plannen te smeden voor het nieuwe schooljaar. “Elk jaar is er een centraal thema. Dit jaar was dat ‘superhelden”, vertelt directeur Griet Mertens. “We kunnen al verklappen dat we volgend schooljaar heel wat prinses en prinsessen zullen mogen ontvangen. Maar eerst een welverdiende vakantie voor iedereen.”