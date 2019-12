FOTOREEKS. 285 joggers lopen 3.310 euro bij elkaar voor het goede doel tijdens Warmathon ADA

19 december 2019

14u27 1

285 lopers hebben gisteren de loopschoenen aangebonden om rondjes te lopen voor het goede doel. Samen liepen ze 1.926 kilometer en dat leverde zo een 887 euro op. Voor wie liever langs de zijlijn bleef staan om de lopers aan te moedigen kon ook zijn of haar steentje bijdragen. Door drankjes te kopen sponsorden ook zij het goede doel. Uit die drankverkoop werd nog eens iets meer dan 400 euro opgehaald.

En ook het gemeentebestuur doet een duit in het zakje want per gelopen kilometer schenken zij 1 euro aan het goede doel. En zo brengt deze Warmathon maar liefst 3.310 euro op.

Meer over Warmathon

samenleving

sport

sportdiscipline

welzijn

liefdadigheid