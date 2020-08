Fluvius voert ‘investeringswerken’ uit in Stokerijstraat: straat wordt tijdelijk éénrichting ADA

11 augustus 2020

13u49 2 Wijnegem Vanaf volgende week maandag 17 augustus zal de Stokerijstraat tijdelijk een éénrichtingsstraat worden. Netbeheerder Fluvius plant er investeringswerken. Het verkeer wordt er omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen de werf passeren en ook de handelaars blijven bereikbaar.

De Stokerijstraat in Wijnegem wordt vanaf 17 augustus tijdelijk éénrichting door werken van nutsbedrijf Fluvius. Het gaat om zogenaamde investeringswerken. Daarbij moet een deel van het wegdek of het voetpad opengebroken worden om kabels en buizen aan te leggen. In een tweede fase worden de nieuwe leidingen gekoppeld aan het bestaande netwerk. Is na een veiligheidscontrole alles in orde, dan mag het netwerk in dienst genomen worden en pas dan wordt de sleuf opnieuw gedicht.

“Daarna volgt meestal een derde fase, om alle huizen en bedrijven aan te sluiten op de nieuwe leidingen. Daarvoor zijn werkputten nodig, vaak per woning. Pas als alle aansluitingen zijn gemaakt, kan het voetpad definitief worden hersteld. Fluvius staat erop dat dat gebeurt volgens de regels van de kunst”, leert Fluvius ons.

Wegverkeer komende van de Turnhoutsebaan kan via de Stokerijstraat rijden, komende uit de Eenhoornstraat wordt het wegverkeer omgeleid via de Wijnegemsteenweg, Wommelgemsteenweg en via de Eikenlaan, daar kom je opnieuw uit in de Turnhoutsbaan. Fietsers en voetgangers hebben doorgang en ook de handelaars blijven bereikbaar.

De verkeerssituatie zal duren tot 22 augustus.

