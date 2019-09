Extra waterpomp aan sluis Wijnegem moet debiet Albertkanaal verzekeren ADA

15 september 2019

10u22 2 Wijnegem Aan de sluis in Wijnegem komen extra waterpompen om ervoor te zorgen dat het waterpeil hoog genoeg blijft. In Nederland dreigt het waterpeil van de Maas zo laag te staan dat scheepvaart niet meer mogelijk is. En laat nu net het Albertkanaal zijn water uit diezelfde Maas halen.

De Maas is in Nederland erg belangrijk. Niet alleen voor scheepvaart maar de Maas zorgt ook voor drinkwater. Omdat de Maas ook het water aanlevert voor het Albertkanaal, heeft de Vlaamse Waterwegen extra maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het waterpeil van het Albertkanaal niet zakt.

“Het Albertkanaal beschikt op de sluizen van Olen, Ham en Hasselt al over pompinstallaties die het mogelijk maken om voortdurend grote hoeveelheden water terug te pompen van het afwaartse kanaalpand naar het opwaartse. Omdat dit, bij de huidige zeer lage Maasafvoeren nog onvoldoende is, is besloten om op de overige sluizen van het Albertkanaal in Wijnegem, Diepenbeek en Genk nog extra mobiele pompen te plaatsen. Deze pompen worden dankzij de samenwerking door Rijkswaterstaat aangeleverd.

De Vlaamse Waterweg en Rijkswaterstaat beseffen dat een aantal van deze maatregelen hinder veroorzaken voor de gebruikers van de waterweg doordat noodgedwongen wachttijden optreden aan de sluizen.

De komende 2 weken wordt zeer weinig neerslag verwacht. De Vlaamse Waterweg en Rijkswaterstaat verwachten dan ook helaas niet dat de situatie snel zal verbeteren. De situatie wordt nauwgezet opgevolgd, met als doel om te anticiperen en bijkomende maatregelen zoveel mogelijk te vermijden.