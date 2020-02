Eerste rekruteringsdag Defensie in Wijnegem Shopping meteen succes: “Speciaal naar hier gereden voor extra informatie” David Acke

17 februari 2020

15u33 0 Wijnegem Om extra vrouwen aan te werven opende het Belgische leger vandaag een pop-upstore in Wijnegem Shopping Center. Met zowat 85 procent vrouwelijke shoppers in theorie een perfecte locatie. Maar ook in de praktijk, blijkt na de eerste dag.

“Deze week zitten de dieptegesprekken met geïnteresseerden al helemaal vol. De komende dagen zullen we een vijftigtal mensen in een persoonlijk gesprek vertellen welke jobmogelijkheden er zijn binnen Defensie. Daarvan is ongeveer 1 op de drie een vrouw”, vertelt Johan Coenen van Defensie. Als dit aantal zich elke week herhaalt dan hebben we na een maand ongeveer 200 dieptegesprekken hebben gehad. “Vorig jaar hadden we 2.000 van zulke gesprekken en werden er 250 vacatures ingevuld. Elke vacature die we op deze manier met onze pop-up kunnen invullen, is mooi meegenomen.”

Wanneer mensen aan Defensie denken zien ze zwaar bewapende militairen voor zich maar dat is slechts een kleine groep binnen defensie. Een vliegtuig stijgt niet op zonder technici en een gewonde militair moet ook geholpen worden door dokters en verpleegkundigen. Ook die mensen zoeken we Johan Coenen

En als dat niet lukt, dan hoopt Defensie op mond-tot-mondreclame. “Iedereen die we kunnen informeren over de mogelijkheden, kan dat op zijn beurt verder vertellen. Wanneer mensen aan Defensie denken zien ze zwaar bewapende militairen voor zich maar dat is slechts een kleine groep binnen Defensie. Een vliegtuig stijgt niet op zonder technici en een gewonde militair moet ook geholpen worden door dokters en verpleegkundigen. Ook die mensen zoeken we”, aldus Coenen.

Paramilitair

Tijdens de eerste uren sinds de opening van de pop-up komen opvallend veel vrouwen binnen. Thalia Van Den Bossche (19) uit Dendermonde kwam speciaal af voor meer informatie. “Ik zie een carrière als paramilitair wel zitten”, vertelt ze. Ze heeft net een twintigtal minuten uitleg gekregen over de mogelijkheden die er zijn. Dit korte gesprek, noem het een speeddate, gaat vooraf aan de dieptegesprekken. “Ik vond het heel interessant. Je vindt veel uitleg wel op het internet maar via een gesprek kom je toch nog altijd meer te weten. Zo kreeg ik uitleg wanneer ik moet inschrijven, wanneer er gerekruteerd wordt en hoe ik me daarop moet voorbereiden.” Sinds haar jeugd is Thalia al gefascineerd door Defensie. “Mijn vader was ook paramilitair en als kind luisterde ik naar zijn verhalen en bekeek ik foto’s. En die fascinatie is er nog steeds. Ik acht de kans heel groot dat ik me zal inschrijven voor de opleiding.”

Een 21-jarige vrouw passeerde toevallig de pop-up. Zij was aan het shoppen met haar moeder toen ze aangetrokken werd door de foto’s van militairen in actie. “Ik wilde eigenlijk naar de politieschool maar Defensie spreekt me ook aan. Geen dag is dezelfde en volgens mij doe je ook erg nuttig werk. Wat mij vooral interesseert, is het medische luik. Ik twijfelde al om verpleegkunde te volgen en misschien doe ik dat wel in het leger.” Al zal ze dan wel eerst haar mama moeten overtuigen want zij ziet een carrière van haar dochter in het leger net iets minder zitten.

Meer over Defensie

politiek

overheid

defensie