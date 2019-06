Eerste groene Auto Expo van Vlaanderen opent deuren in Wijnegem Shopping ADA

06 juni 2019

13u41 0 Wijnegem Wijnegem Shopping heeft de allereerste groene Auto Expo van Vlaanderen officieel geopend. Zestien dagen lang kunnen duizenden bezoekers er de nieuwste zero-emissie, hybride en CNG-voertuigen ontdekken. Ook een testritje maken met een volledig elektrische wagen is mogelijk. Het initiatief komt er omdat steeds meer Vlamingen uitkijken naar groene alternatieven voor de klassieke diesel- en benzinewagens.

De Auto Expo loopt tot en met zaterdag 22 juni. In totaal zullen tien verschillende automerken er samen twaalf verschillende modellen ten toon stellen op de binnenpleinen van Wijnegem. Bezoekers kunnen er onder andere de Nissan Leaf, Hyundai Kona, Volvo XC40 en Tesla Model 3 ontdekken. Met die laatste zal je ook een testrit kunnen maken. Net als tijdens een klassiek ‘salon’, kan je aan sommige standen ook medewerkers van de automerken aanspreken met al je vragen over duurzame alternatieven voor diesel- en benzinevoertuigen.

Allereerste in Vlaanderen

“Nooit eerder besteedden de Vlamingen zoveel aandacht aan het milieu als nu. En dat is stilaan ook goed merkbaar op onze wegen. Daarom installeerden wij in onze garages al vier gratis oplaadpunten voor wagens. Om onze bezoekers uitgebreid kennis te laten maken met alternatief aangedreven wagens, organiseren we nu dus ook een allereerste groene Auto Expo. Voor zover wij konden nagaan, is het de eerste keer dat in Vlaanderen een beurs wordt georganiseerd met enkel en alleen zero-emissie, hybride en CNG-voertuigen”, zegt Zsofi Horvath van Wijnegem Shopping

Concreet zal een medewerker van het departement Omgeving tijdens enkele dagen aanwezig zijn op de Auto Expo in Wijnegem om er bezoekers te informeren over onder meer de voordelen van de aankoop van een elektrische wagen en de uitrol van publieke laadpalen in ons land. Een wagen kopen op de expo kan niet.

Wijnegem wil er trouwens een Auto Expo voor jong en oud van maken. Daarom organiseert het ook een mini-expo voor kinderen met 15 elektrische wagens, die tentoongesteld staan op drie verschillende podia in het shopping center. Wie deelneemt aan een wedstrijd, maakt bovendien kans om een van deze elektrische wagentjes te winnen.