Eerste fase opwaardering De Leeuw klaar: nieuwe sportvelden opgeleverd David Acke

15 september 2019

14u41 1 Wijnegem De sportvelden in domein De Leeuw in Wijnegem zijn zo goed als klaar. Het is nog even wachten op de volleybalnetten maar het basketbalveld en beachvolleybalveld zijn volledig speelklaar. Het hele domein moet binnen een aantal jaren uitgroeien tot een groot sport- en recreatiedomein. “We stellen binnenkort een studiebureau aan om de hele site uit te tekenen om dat nadien voor te leggen aan de buurt zodat ook zij inspraak hebben.”

Het domein De Leeuw wordt stilaan opnieuw een aangename plek om te vertoeven. Jarenlang stond een uitgebrande feestzaal er te verkommeren tot de gemeente het domein, inclusief verloederde feestzaal, te kopen om het plat te gooien en er een recreatiedomein van te maken. Helaas bleek het plan om er een skatepark te zetten niet voldoende voor Vlaanderen om de nodige subsidies te krijgen. Daarom bedacht het bestuur een veel groter en ambitieuzer plan op te stellen: een heus sport- en recreatiedomein met sportvelden, groene ruimtes en lokalen voor de jeugdbeweging.

De eerste fase van dat plan is nu klaar. Schepen Tom Tachelet en voorzitter van de Sportraad Wilfried testten zondag het nieuwe basketbalveld en keurden het goed. “Het basketbalveld is permanent en kan te allen tijde gebruikt worden. Dat veld kan ook onderverdeeld worden in twee volleybalvelden. Hiervoor werken we met een reservatiesysteem. De palen voor het net kan je dan afhalen bij de Sportdienst, hier vlak bij het veld. Volleyballiefhebbers moeten wel nog even geduld hebben want de bestelling van de netten heeft vertraging opgelopen”, vertelt de schepen. Daarnaast is er ook een beachvolleybalterrein aangelegd. “Ook hier werken we met een reservatiesysteem waarbij je de sleutel zal moeten afhalen bij de Sportdienst.”

Het hele project is tot stand gekomen door een samenwerking met de sportraad. “Zij adviseerden ons over welke invulling de sportvelden best kregen. Voor de aanleg van het beachvolleybalveld kregen we hulp van de Wijnegemse volleybalclub Geel-zwart. Zij deden mee onderzoek hoe dat veld er het best kon uitzien.”

Maar daarmee is het project De Leeuw nog niet rond. “Het stuk grond waar vroeger de tennisvelden lagen is nu een groene graszone. Dat blijft niet zo. Hier voorzien we de bouw van lokalen voor de Wijnegemse jeugdverenigingen. Die komt er dankzij de slooppremie die we kregen. Maar die slooppremie verplicht ons ook opnieuw iets verhard aan te leggen”, vertelt schepen Tachelet. Door de recente brand in het lokaal van de Chiro, wil de schepen vaart zetten achter de bouw van die nieuwe lokalen. Ook met de Scouts lopen de gesprekken.

Nog dit jaar wil het bestuur een studiebureau aanstellen voor het uittekenen van de plannen met De Leeuw zodat die kunnen voorgelegd worden aan de buurt en verschillende raden van de gemeente. Zij kunnen dan hun feedback geven zodat er een participatieproject ontstaat. De schepen hoopt binnen drie, vier jaar dan een uniek stukje recreatiedomein klaar te hebben in Wijnegem.