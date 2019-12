E313 opnieuw open nadat brokstukken van brug vallen, brug zelf blijft hele vakantie dicht ADA

26 december 2019

14u57

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 6 Wijnegem De brug over de E313 tussen Wijnegem en Wommelgem is deze middag volledig afgesloten voor het verkeer. De brug vormt de verbinding tussen de Wijnegemsesteenweg en de Wommelgemsesteenweg. Er vielen brokstukken naar beneden. Op de E313 werden deze namiddag twee rijstroken afgesloten om de brokstukken te kunnen verwijderen.

De brug is een veelgebruikte verbinding tussen Wijnegem en Wommelgem over de autosnelweg E313. Donderdagmiddag besliste het gemeentebestuur de brug af te sluiten voor alle verkeer nadat er brokstukken van de brug loskwamen. Ook fietsers en voetgangers mogen er niet over.

“Toen we de melding kregen dat er brokstukken loskwamen hebben we meteen beslist de brug te sluiten uit veiligheidsoverwegingen. Dat zal zeker nog de hele kerstvakantie het geval zijn. Donderdagnamiddag komt een ingenieur de veiligheid van de brug controleren en zal er gekeken worden hoe de brug hersteld moet worden”, vertelt burgemeester van Wijnegem Ivo Wynants.

Grondigere inspectie

Op de E313 zelf werden twee rijstroken afgesloten in de richting van Antwerpen, nadat er brokstukken van de brug op het wegdek waren beland. De brokstukken zouden geen ongevallen hebben veroorzaakt, maar de rechterrijstrook en busstrook richting Antwerpen bleven de hele namiddag afgesloten zodat eventuele andere loszittende stukken beton aan de brug konden worden verwijderd. Pas rond 16.15 uur werden de twee rijstroken weer vrijgegeven.

“De E313 zal in de loop van de namiddag weer worden opengesteld, vannacht volgt nog een grondigere inspectie”, zei Jef Schoenmaekers van AWV. “De brug zelf sluiten we wel voorlopig af voor alle gemotoriseerd verkeer om te vermijden dat trillingen daarvan nog meer schade zouden veroorzaken. Dat zal al zeker de rest van de kerstvakantie het geval blijven.”

De brug van de Wijnegemsteenweg is een van de bruggen die door AWV extra in de gaten worden gehouden omdat ze oud en stilaan versleten zijn. “Dat heeft het incident echter jammer genoeg niet kunnen voorkomen”, zegt Schoenmaekers. Sowieso zou ze in 2022 worden afgebroken en vervangen door een nieuw exemplaar, maar of dat nu al vroeger kan en zal worden ingepland, is nog niet duidelijk.