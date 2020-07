Drive-In Wijnegem kijkt 2 keer film deze zomer: stem op jouw favoriete film ADA

22 juli 2020

11u33 0 Wijnegem In Wijnegem wordt de zomer traditioneel afgesloten met een openluchtcinema. Dit jaar kan er zelfs twee keer een film worden meegepikt op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus.

Niet minder dan 200 mensen beleefden vorig jaar hun eerste, tweede of derde jeugd met de film Grease, geprojecteerd op een groot scherm in hartje Wijnegem. Dat succes wil de Raad voor Lokale Economie dit jaar graag overdoen, ondanks de coronacrisis. “Er werd lange tijd bang uitgekeken of er dit jaar wel een nieuwe editie zou kunnen plaatsvinden,” zegt de Voorzitter Jan Meeussen . “Gelukkig kwam het verlossende bericht vanuit de gemeente, dat ook in 2020 film kan worden gekeken in Wijnegem.” Het centrale Marktplein vormt opnieuw het decor voor het evenement.

Er was zelfs vraag naar wat extra cultuur voor de Wijnegemnaar. Daarom werd er besloten om dit jaar niet een, maar twee avonden een film te programmeren. Daarnaast komt de oldtimervereniging tStraat en een derde partij de organisatie versterken. De dienst cultuur van het lokaal bestuur Wijnegem zorgt onder de naam ’t Gasthuis voor input op verschillende vlakken.

Stemmen voor je favoriete film

Aan het concept zelf verandert er niets: de films worden gekozen via een stemming op de website, en zowel auto’s als bezoekers met een eigen stoeltje zijn van harte welkom. Voor meer info kan je terecht op de website www.driveinwijnegem.be. Ook op de Facebookpagina vind je regelmatig updates terug rond het evenement. Hou die dus ook zeker in de gaten.