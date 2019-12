Drie generaties fans schuiven aan voor Clouseau

Sander Bral

07 december 2019

20u19 0 Wijnegem Het was koppen lopen zaterdagvoormiddag in Wijnegem Shopping voor de signeersessie van Clouseau. De gebroeders Wauters kwamen hun nieuwe album Tweesprong voorstellen en maakten van de gelegenheid gebruik om de bezoekers warm te maken om voor hen te stemmen op de Music Industry Awards (MIA’s).

Het is al de dertiende plaat van broertjes Koen en Kris Wauters. Tweesprong is een resultaat van twee jaar werk en samenwerkingen met Stefaan Fernande en Frank Boeijen maar ook Jan Leyers en Frank Vander linden. Uiteraard gaat Tweesprong met de plaat op tournee om de Sportpaleizen en andere megalomane zalen in Vlaanderen en Nederland meermaals te vullen. Om de plaat en de toer te vieren gaf Clouseau één signeersessie van twee uur, in het shoppingcenter van Wijnegem zaterdagvoormiddag.

Er stonden lange rijen te wachten zaterdag voor een handtekening van de gebroeders of om gewoonweg een babbeltje te slaan of een selfie te nemen. Niet enkel de vijftigers die dertig jaar geleden slipjes en andere kledingstukken naar de jonge broers Wauters hun hoofden slingerden, maar ook hen kinderen en diens kinderen. Het lukt Clouseau om drie verschillende generaties van fans op de been te brengen tegenwoordig.

MIA’s

Naast een handtekening, knuffel en selfie gingen de fans ook nog met advies naar huis, om dit weekend - zondagavond loopt de publieksstemming af - nog snel te stemmen op Clouseau voor de Music Industry Awards. De popgroep is geselecteerd voor beste groep, beste Nederlandstalig en beste pop op de MIA’s. “Want we hebben al lang geen MIA meer gewonnen", grapt Clouseau.