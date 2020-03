Do, re, mi: kinderen doen auditie voor musical Sound of Music in bus op parking Wijnegem Shopping Center ADA

29 februari 2020

17u55 0 Wijnegem Op de parking van het Wijnegem Shopping Center stond zaterdagmiddag een wel heel bijzondere bus. Het ging om een auditiebus. Binnenin zaten een twintigtal kinderen te wachten op hun auditie voor de musical The Sound of Music. “Ik heb al veel audities gedaan maar dit is heel bijzonder.”

The Sound of Music heeft voor niemand nog geheimen. De feelgoodfilm kan je elk jaar wel eens bewonderen op televisie rond de eindejaarsperiode maar ook op de planken blijft de musical tot de verbeelding spreken. En dus haalt Deep Bridge de familie Von Trapp ook nog eens van onder het stof. Zoals gebruikelijk gaat dat gepaard met audities maar, minder gebruikelijk is dan weer dat die audities plaatsvinden in een bus op de parking van het Wijnegem Shopping Center.

“We trekken met deze bus heel Vlaanderen door op zoek naar kinderen die auditie willen doen voor de musical”, vertelt Dominique van Deep Bridge. “Het is de allereerste keer dat we het op deze manier doen en ik moet zeggen dat de reacties enorm positief zijn. Doordat wij naar de mensen toe gaan is de drempel voor velen om hun kans te wagen kleiner geworden. In totaal zullen we zo’n 600 kinderen gezien hebben voor 15 rollen.”

Regisseur Stany Crets

In de bus kunnen de kinderen wachten op hun beurt samen met de mama en de papa. De stembanden kunnen gesmeerd worden met een warme drank en wanneer het hun beurt is mogen ze naar de kleinere bus om hun liedje te zingen. “Wie geselecteerd wordt gaat naar een workshop en nadien is er nog een derde castingronde met regisseur Stany Crets”, aldus Dominique.

Voor Dries Van Cauwenberghs (12) uit Hemiksem is een auditie doen niets nieuws. Eerder speelde hij nog de hoofdrol in de musical Mozart, waar hij de jonge versie van de componist vertolkte. “Maar op deze manier heb ik nog nooit auditie gedaan”, lacht hij. “Zenuwachtig ben ik eigenlijk niet. Eens ik begin te zingen vind ik een auditie zelfs leuk.”

Natuurlijk hoopt Dries op een rol. “In The Sound of Music heb ik nog nooit gespeeld dus ik zou het enorm leuk vinden om een rol te mogen spelen.”