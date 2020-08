Dertig extra besmettingen in Wijnegems rusthuis Molenheide brengen teller op 51 Sander Bral

15 augustus 2020

19u42

Bron: Belga 12 Wijnegem In woonzorgcentrum Molenheide in Wijnegem zijn nog negentien bewoners en elf medewerkers besmet geraakt met corona. Dat bevestigde burgemeester Ivo Wijnants (N-VA) zaterdagavond. Voordien werden er al 21 besmettingen vastgesteld, het woonzorgcentrum was dus sowieso al in lockdown.

Het woonzorgcentrum kreeg twee weken geleden al te kampen met een corona-uitbraak en ging toen in lockdown nadat 21 mensen besmet bleken. Bezoek was verboden en de besmette mensen werden afgezonderd van de anderen. Vrijdagavond bleken nog eens negentien bewoners en elf personeelsleden besmet.

“We hebben de civiele bescherming ingeschakeld die gezorgd heeft voor vijf bijkomende bedden en ook twintig bedden heeft verplaatst naar de speciaal ingerichte Covid-afdeling”, zegt burgemeester Ivo Wijnants (N-VA). “Ook werd een scheidingsmuur gebouwd om de besmette bewoners en de niet-besmette bewoners nog beter van elkaar te scheiden. Het Rode Kruis wordt ingeschakeld omdat we anders te weinig personeel hebben.”

Geen bijkomende maatregelen

Op gemeentelijk niveau wordt voorlopig niet ingegrepen met bijkomende maatregelen. “We volgen de situatie op de voet op en zijn in nauw contact met het woonzorgcentrum”, gaat de burgemeester verder. “We hebben in onze gemeente dezelfde maatregelen als in de rest van de provincie en bekijken of die eventueel moeten aangepast worden de komende weken. Voorlopig blijft alles zoals het is.”

Zodra er duidelijkheid is over de veertien mensen van wie het testresultaat nog niet bekend is, gaat de gemeente aan contactopsporing doen. “We zullen dan bekijken of er ook personeelsleden besmet zijn die buiten de gemeente wonen en zullen ervoor zorgen dat we alles zo goed mogelijk in kaart kunnen brengen”, besluit Wijnants.