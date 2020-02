Defensie te gast in Wijnegem Shopping Center: voertuigen, operaties en demonstraties om 2.000 vacatures in te vullen ADA

24 februari 2020

13u39 4 Wijnegem De centrale hal van het Wijnegem Shopping Center leek wel even oorlogsgebied. Defensie had er een groot veldhospitaal opgebouwd, inclusief operatiekwartier, legervoertuigen en heel wat militairen, dokters en verpleegkundigen. Het hele project kadert in een grote wervingscampagne binnen defensie om iets meer dan 2.000 vacatures in te vullen.

Een hele maand is Defensie te gast in het shoppingcenter. Mensen kunnen er terecht in een pop-up informatiewinkel waar ze uitleg krijgen over de jobmogelijkheden binnen het leger. Tijdens de krokusvakantie gaan ze nog een stap verder en kan de bezoeker elke dag kennis maken met een andere component. Maandag was dat de medische component. Naast demonstraties van artsen en verpleegkundigen, konden shoppers ook terecht bij de militairen voor vragen.

Peggy en Davina zijn beiden aan de slag als verpleegkundigen binnen defensie. Peggy 5 jaar, Davina al 14 jaar. “Ons werk als verpleegkundigen verschilt niet zo heel veel van een verpleegkundige die in een gewoon ziekenhuis werkt. Toch is er die spannende factor zoals buitenlandse missies wat ervoor zorgt dat er geen routine is”, vertelt Davina. Zij ging ondertussen al 7 keer op buitenlandse missie. “Wij kunnen de job zeker aanraden. Het is afwisselend, uitdagend en je kan zelfstandig werken.”

Gesprekken

Vorige week was het de eerste week dat defensie aanwezig was in het Wijnegem Shopping Center en dat leverde meteen al wat op. “Op een week hebben we net geen 200 speeddate gesprekken gevoerd en 36 dieptegesprekken waarbij we de geïnteresseerden een uur lang persoonlijk informeren. Bij die 36 zaten ook 13 vrouwen. 21 van die 36 mensen hebben zich ondertussen ook ingeschreven voor de selectie”, vertelt commandant Johan Coenen.

Dinsdag en woensdag is de Marine Component aanwezig in het shoppingcenter, donderdag is het de beurt aan de Lucht Component en vrijdag en zaterdag de Land Component. Zaterdag 29 februari komen de deelnemers van Kamp Waes ook langs van 13 tot 16 uur.