De verzetsstrijder die olympisch kampioen werd met de Rode Duivels: Wijnegemnaar maakt boek en theatervoorstelling over vergeten oorlogsheld David Acke

06 oktober 2020

15u45 0 Wijnegem Sommige levensverhalen zouden door de beste scenaristen niet bedacht kunnen worden, net omdat ze zo bijzonder zijn. Het levensverhaal van Armand Swartenbroeks is er zo eentje. Dokter tijdens de Eerste Wereldoorlog, verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog en tussendoor professioneel voetballer en Rode Duivel die ook nog eens olympisch kampioen werd. Om dat roemrijke verleden te eren, verschijnt er binnenkort een lijvig boek over deze man van auteur Marc Hendrickx, aangevuld met een nationale theatertournee, die deze illustere persoonlijkheid tot leven brengen.

Doet de naam Armand Swartenbroeks niet meteen een belletje rinkelen? U hoeft zich niet te schamen want u zal lang niet de enige zijn. Toch zou het personage zo uit een Hollywoodfilm terechtkunnen of uit de pen van een betere auteur. Wie Swartenbroeks wel door en door kent, is auteur Marc Hendrickx uit Wijnegem. Hij besloot dat Belgische helden niet zomaar in de schaduw mogen verdwijnen en dus besloot hij een boek te schrijven over het leven van Armand en en plus ook nog een theatervoorstelling aan te koppelen.

Het strafste realiseert Armand tijdens WO I, wanneer hij de Front Wanderers leidt. Dit is een alternatief Rode Duivels-team dat in volle oorlog en in onwaarschijnlijk moeilijke omstandigheden naar Frankrijk en Italië reist om de plaatselijke nationale ploegen te verslaan Marc Hendrickx

Arts tijdens WO I

Swartenbroeks was in eerste instantie een getalenteerde, hardwerkende jongeman die als arts in opleiding wordt opgeroepen bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Tijdens die oorlog riskeert hij meermaals zijn leven om dat van ontelbare anderen te redden. “Hij wordt een legitieme oorlogsheld, die zich tijdens Tweede Wereldoorlog opnieuw laat opmerken door zijn rol in het verzet”, vertelt Hendrickx. Maar het is vooral met zijn tweede grote talent - als voetballer - dat Armand naam maakt.

“Als twintigjarige debuteerde hij bij het nationale elftal, de start van een carrière van maar liefst 53 selecties tussen 1913 en 1928. Ter vergelijking, wilt huidig recordhouder Jan vertonghen dat evenaren dat moet hij nog minstens twee jaar Rode Duivel blijven”, weet Marc. Het hoogtepunt van Swartenbroeks is ongetwijfeld het olympisch goud in 1920 in Antwerpen.

Chelsea en Manchester United

Maar is dat het strafste wat hij verwezenlijkte? “Neen”, zegt Marc. “Het strafste realiseert Armand tijdens WO I, wanneer hij de Front Wanderers leidt. Dit is een alternatief Rode Duivels-team dat in volle oorlog en in onwaarschijnlijk moeilijke omstandigheden naar Frankrijk en Italië - waar dan nog geen oorlog heerst - reist om de plaatselijke nationale ploegen te verslaan. De Front Wanderers gaan ook richting Engeland, waar ze schitteren tegen ploegen als Chelsea en Manchester United.”

Om Armand Swartenbroeks te eren, verzamelde Hendrickx alle feiten, authentieke foto’s en documenten samen in een uniek boek. Daarnaast schreef hij met Dirk Dobbeleers de theaterbewerking Armand, waarin Kevin Van Doorslaer Armand neerzet. Hij brengt de voormalige held tot leven tijdens een monoloog met zeven co-acteurs plus een aantal figuranten.

www.armandtheater.be