De Kringwinkel opent eind september de deuren in Wijnegem: “Zullen meer nadruk leggen op beleving” ADA

29 juni 2020

19u49 0 Wijnegem In september 2019 werden er berichten de wereld in gestuurd dat Dé Kringwinkel in Antwerpen Centrum zou verhuizen richting Wijnegem. Één jaar nadien is het dan eindelijk zover. Tegen eind september, begin oktober dit jaar zal de verhuis plaatsvinden. “Het was een lange procedure, maar we zijn heel blij dat we toch tot een compromis zijn gekomen.”

De Kringwinkel in Antwerpen Centrum is één van de tien filialen van De Kringwinkel Antwerpen, gelegen aan de Sint-Jorispoort vlakbij het Mechelse plein. Naast Kringwinkels in Groot Antwerpen zijn er ook vestigingen van De Kringwinkel Antwerpen te vinden in Brasschaat, Schoten en Kapellen. Binnenkort kunnen ze ook Wijnegem aan dat lijstje toevoegen. In het huidige pand in Antwerpen Centrum zal projectontwikkelaar Iret Development een nieuw hotel starten met een congrescentrum. De verhuis werd een jaar geleden al aangekondigd maar door een klacht van een buurtbewoner uitgesteld.

Verbouwingswerken

Recentelijk kreeg De Kringwinkel dus groen licht om de verhuis toch te laten doorgaan. Eind september, begin oktober dit jaar zullen ze een nieuwe winkel van 740 vierkante meter openen in de voormalige Volkswagengarage in Wijnegem. “De verbouwingswerken zijn van start gegaan en we hopen na de zomer te kunnen openen”, vertelt Frank Dingemans van De Kringwinkel Antwerpen. “Net zoals onze andere nieuwere winkels, willen we meer de nadruk leggen op beleving. Er zal zowel voor- als achteraan een brengpunt zijn, we bekijken de toepassing van een koffiehoek en proberen er vooral een winkel van te maken waar het gezellig winkelen is.” gaat hij verder. “Er zal ook een grote fietsenstalling zijn, een fietsuitstapje uit Antwerpen naar onze winkel in Wijnegem wordt dus een ideale weekendactiviteit.”

Of De Kringwinkel dan geen stadswinkel zal missen? “We hebben vorig jaar een kledingwinkel geopend vlakbij de Meir, op die manier blijven we toch aanwezig in het stadscentrum. Maar een even groot pand vinden in het stadcentrum was echt onbetaalbaar voor ons”, gaat hij verder. “Toch zijn we blij dat we op deze manier weer een nieuwe gemeente kunnen bereiken met een Kringwinkel. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het grootste deel van onze klanten, mensen uit de buurt zijn.”

