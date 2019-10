Dag na actie voor Rode Neuzen Dag krijgen scholen Notendopje en Notenlaar dieven op bezoek ADA

21 oktober 2019

11u01 0 Wijnegem Basis- en lagere school het Notendopje en de Notenlaar in Wijnegem hebben zaterdagavond inbrekers op bezoek gekregen. De dieven waren volgens de directie duidelijk op zoek naar geld. Vrijdagavond organiseerden de scholen een actie voor Rode Neuzen Dag. De opbrengst werd veilig opgeborgen en er werd dus niets gestolen. Wel was er veel materiële schade.

“Vrijdagavond organiseerden we een halloweenmarkt en was er een heksenoptocht ten voordele van Rode Neuzen Dag. En dat moet ook de dieven ter ore zijn gekomen. Het is duidelijk dat ze heel gericht op zoek waren naar dat geld want er is niks anders gestolen. De opbrengst hebben ze niet gevonden want we bewaren nooit geld op school. Dat is ons geluk geweest”, vertelt directeur Griet Mertens van het Notendopje.

Koevoet

Er is wel veel materiële schade. “Ze probeerden met behulp van een koevoet drie deuren te forceren. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Via het raam van het secretariaat zijn ze wel binnengeraakt. Onder andere de deur van mijn bureau is geforceerd. In de klassen zijn de dieven niet geweest. Ook dat is ons geluk want daar staan computers en liggen er ook tablets”, aldus Mertens.

De school is gewoon open en de leerlingen merken niets van wat er dit weekend gebeurd is. De leerkrachten werden op de hoogte gebracht en er werd beslist niet over het voorval te communiceren met de kinderen. “We willen vermijden dat er angst ontstaat bij de leerlingen. Het is heel jammer dat het gebeurd is maar ik ben heel blij dat onze kinderen er niets van merken.”

De politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek en er werd een proces-verbaal opgesteld. Maandag komt een firma een offerte opstellen om de schade te herstellen.