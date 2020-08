Corona of niet, trio opent nieuwe brasserie Nonna in Wijnegem: “Frans-Belgische keuken met elke twee maanden een nieuwe menukaart” David Acke

04 augustus 2020

15u44 1 Wijnegem Nu een horecazaak openen getuigt van enorm veel lef. Vrienden Maxime Schellekens, Marc Albert en Alain Lepage tonen dat ze dat lef bezitten en openden hun brasserie Nonna in Wijnegem. Naast eten voorzien voor de 90 serviceflats mikken ze ook op een jonger publiek: “bewust kleine kaart zodat we onze klanten enkel verse producten kunnen voorschotelen.”

Je moet het maar doen, in volle coronacrisis een nieuwe brasserie uit de grond stappen. Terwijl de horeca kreunt onder de strenge overheidsmaatregelen beslisten vrienden Maxime Schellekens, Marc Albert en Alain Lepage hun brasserie Nonna te openen in Wijnegem.

De brasserie bevindt zich op het domein van de Annonciaden waar je ook een dokterspraktijk, kapperszaak en nog eens 90 serviceflats vindt. Ook voor die bewoners kookt Nonna elke dag, hoewel de brasserie eigenlijk volledig los staat van de serviceflats. “Maar iedereen is welkom bij ons”, lacht Maxime. “Wij zijn een jonge, moderne zaak en willen ons ook richten op jonge gezinnen. Je zal meteen zien aan ons interieur dat we gekozen hebben voor een frisse en strakke look die toch erg gezellig oogt.”

We trachten een eigentijdse maar vooral eerlijke en toegankelijke keuken te brengen voor zowel jong als oud en dit met de nodige positiviteit en een glimlach. Maxime

En hoewel de horeca het dus zwaar te verduren krijgt door corona is de brasserie een kleine maand geleden officieel open gegaan. “De overname van het vorige restaurant stond al lang gepland. Maar door de coronacrisis zijn we iets later dan voorzien kunnen opengaan. Op 14 maart zijn we al begonnen met takeaway maaltijden te bezorgen aan de bewoners van de serviceflats en sinds 11 juni zijn we open voor het grote publiek.

De uitbaters kozen bewust voor een beperkte kaart om hun klanten altijd verse producten aan te kunnen bieden. “De meeste brasserieën hebben een ellenlange kaart maar daar zijn wij bewust van afgestapt. Wij kiezen ervoor onze klanten kwaliteit te bieden en onze kaart om de twee maanden aan te passen”, vertelt Maxime. Nonna biedt een Frans-Belgische keuken met onder andere mosselen, een filet pur, een vegetarische ravioli met artisjok maar ook de oerklassieker vol-au-vent en ribbetjes die uren hebben gemarineerd in honing. De jonge gepassioneerde chef-kok Ardian Rexhepi (26) zal al dat lekkers bereiden.

“Daarnaast hebben we ook een soort showcooking waarbij we een zeebaars in een zoutkorst bakken en die aan tafel serveren en fileren. We trachten een eigentijdse maar vooral eerlijke en toegankelijke keuken te brengen voor zowel jong en oud en dit met de nodige positiviteit en een glimlach”, besluit Maxime.

Brasserie Nonna is open van dinsdag tot en met zondag van 10.30 tot 23 uur. Meer info via www.restaurantnonna.be.