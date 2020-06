Cafébazin Line maakt zich op voor tweede opening in vier maanden tijd: “Vroeger kon je op café alles even vergeten. Dat zal nu niet meer lukken” David Acke

04 juni 2020

18u26 0 Wijnegem Na amper 3,5 weken moest Line Ven noodgedwongen haar café sluiten door de coronacrisis, nu bereidt ze zich voor op haar tweede grote opening in amper vier maanden tijd. Heel wat inkomsten zag ze aan haar neus passeren en dat terwijl ze volop in haar zaak had geïnvesteerd. “Ik vrees dat een cafébezoek niet meer hetzelfde zal zijn. Vroeger was dit een plek waar je alle regels even kon vergeten, nu is het de plek waar je de ene regel na de andere wordt opgelegd.”

3,5 weken, langer kon Line Ven haar gloednieuwe café ‘t Dorp in Wijnegem nog niet openen. Op haar verjaardag nota bene besliste de Nationale Veiligheidsraad dat alle horeca hun deuren moesten sluiten om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een serieuze domper want Line had heel wat geïnvesteerd in haar café: nieuw meubilair, nieuwe geluidsinstallatie, en bovendien vierde ze de opening met heel wat gratis vaten voor haar klanten. Een berekend risico want met het EK voetbal, hét paasevenement in de gemeente en al tal van vastgelegde verjaardagsfeesten zouden die investeringen gemakkelijk terugverdiend kunnen worden. Maar toen sloeg corona hard toe en Line kon niet anders dan wachten en hopen dat deze nachtmerrie snel voorbij zou gaan.

Opgelucht

Afgelopen woensdag was het premier Wilmès die een einde maakte aan die nare droom. “Cafés en restaurants mogen vanaf 8 juni opnieuw open.” Voila, het hoge woord is er uit en ook Line bereidt zich voor op haar tweede grote openingen in amper vier maanden tijd. “Ik ben opgelucht maar kijk toch met een klein hartje naar de toekomst. De afgelopen weken werd er veel gezegd en geschreven over de heropening van de horeca. Ik las dingen als een verplichte registratie, anderhalve meter tussen elke klant en de toog dat verboden terrein werd. Eerlijk? Met die regels zag ik een heropening totaal niet zitten. Na de persconferentie gisteren was ik dan ook enorm opgelucht dat het toch allemaal net iets soepeler mag.”

Of Line meteen veel volk in haar café verwacht kan ze moeilijk inschatten. “Ik ken heel veel volk in Wijnegem en allemaal zeggen ze dat ze snel langs zullen komen. Toch ben ik eerder afwachtend. Het zal moeten blijken of iedereen dat ook zal doen. Ik heb het gevoel dat de angst voor het coronavirus er toch nog steeds inzit. Ook ikzelf ben nog niet helemaal gerust. De afgelopen weken heb ik me consequent aan de regels gehouden. Ik waste mijn handen regelmatig, zag nooit meer mensen dan toegelaten en hield me aan de social distancing. Maar als ik anderen zag hoe zij de regels aan hun laars lapten maakt me dat wel ongerust.”

Zorgen vergeten

Om haar klanten in alle veiligheid te ontvangen investeerde Line in heel veel handgels. Op elke tafel zal er ontsmettende gel te vinden zijn, posters moeten klanten herinneren aan de regels en op de grond komen stickers die anderhalve meter aanduiden. Noodzakelijke regels maar wel enkele die een cafébezoek drastisch zullen veranderen. “Vroeger kon je op café alles even vergeten. Dat is ook waarom mensen een pintje kwamen drinken. Nu is het café een plek geworden waar je net wel moet gaan nadenken wat kan en wat niet. Dat is geen positieve evolutie. Ik hoop dat wel snel kunnen evolueren naar normale tijden.”