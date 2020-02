Buurvrouw van slachtoffer familiedrama heropent café ‘t Dorp: “We steunen haar door dik én dun” emz

16 februari 2020

13u18 0 Wijnegem Afgelopen zaterdagnamiddag heeft Line Ven uit Wijnegem café ‘t Dorp heropend. Begin februari besloot uitbaatster Nicky Verelst er een punt achter te zetten. Voor haar bleek het emotioneel te zwaar om de zaak van haar zus Dominique, die in april 2019 slachtoffer werd van een familiedrama, te blijven openhouden. De stamgasten zijn enorm tevreden dat een bekend gezicht het café draaiende houdt. “Voor Wijnegem is dat heel belangrijk”, zegt stamgast Bart Van Beethoven (51).

Om vier uur in de namiddag opende Line opnieuw de deuren van café ‘t Dorp in Wijnegem. “Om half vijf stond het hier al stampvol”, lacht Bart. Ook om negen uur heerste een gezellige drukte in de kroeg. De vaste klanten verrasten Line met een boeket bloemen of een ander geschenkje. “Het is ongelofelijk. Ik zie hier alleen maar bekende gezichten. Iedereen is zo tevreden dat het café na een weekje pauze terug open is”, lacht Line.

Emotionele rollercoaster

Voor de vorige eigenares Nicky Verelst was het door de voorgeschiedenis niet meer houdbaar om het café te runnen. In april van 2019 bracht Peter Pandelaers zijn vrouw, en Nicky’s zus, Dominique Verelst en de kindjes Jack en Jamie om het leven. Nicky besloot het café van haar overleden zus over te nemen, maar na zeven maanden hield ze ermee op. “Iedereen zag dat Nicky het op het einde niet meer graag deed. Dat was spijtig, want in een café kom je om plezier te maken”, zegt Line.

Als buurvrouw en vriendin kende Line Dominique heel goed. “Omdat het café in mijn ‘achtertuin’ ligt, werd ik ook vaste klant”, zegt Line. Toen Nicky het café wilde laten overnemen, heerste er de vrees dat iemand onbekend achter de tapkraan zou komen te staan. “We wilden de zaak niet verloren laten gaan. Na heel wat positieve reacties in mijn omgeving op mijn idee om het café over te nemen, heb ik het dan ook effectief gedaan”, vertelt de nieuwe uitbaatster. In de hoek van het café houdt Line de herinnering aan Dominique levendig. “We hebben haar een mooi plekje gegeven. Ze poseert samen met wielrenster Annelies Dom uit Wijnegem, die in 2018 het Belgisch Kampioenschap wielrennen won”, licht Line toe.

Tevredenheid alom

Onder de stamgasten heerst er een sterk gevoel van tevredenheid bij de opening. Toch is het ook voor hen is het een zware periode geweest. “De gebeurtenissen hebben heel wat teweeg gebracht in Wijnegem. We hebben Nicky allemaal heel hard gesteund. Dat deden we ook uit sympathie voor Dominique”, zegt Bart, die slechts een paar straten verderop woont. Hij is heel tevreden dat een vertrouwd gezicht zijn pintjes tapt. “Het is enorm fijn dat Line in het avontuur is gerold. Als een van mijn beste vrienden heb ik haar volop bijgestaan en geholpen. We zullen haar door dik en dun steunen”, besluit Bart.