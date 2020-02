Buurt maakt kennis met plannen nieuwe woonwijk Ertbrugge: Wijnegem zal voor het eerste meer dan 10.000 inwoners tellen ADA

28 februari 2020

15u01 0 Wijnegem Tussen de Houtlaan, de Merksemsebaan en de Ertbruggestraat zal de komende tien jaar hard gewerkt worden aan een gloednieuwe woonwijk. Bouwpromotoren Novus en Matexi stelden hun plannen samen met het gemeentebestuur voor. Die plannen kwamen er na een co-creatieweek met de buurtbewoners en belanghebbenden.

Een hele week lang konden bewoners mee nadenken over de nieuwe woonwijk Ertbrugge in Wijnegem. Zo een 200 mensen kwamen daar op af. Zij uitten hun bezorgdheden over onder andere het verlies aan groene ruimte en over de extra verkeersstromen die die nieuwe woonwijk met zich mee zal brengen want door de nieuwe woonwijk zal het aantal inwoners van de gemeente voor het eerst de 10.000 inwoners overschrijden. Bouwpromotoren Novus en Matexi zeiden alles in het werk te stellen om zoveel mogelijk rekening te houden met die bezorgdheden. Nu werd de maquette voor het eerst voorgesteld aan het publiek.

De maquette leert dat er tegen de Houtlaan appartementen komen van zes hoog, gesloten en halfopen bebouwingen. Daarbij is er rekening gehouden met voldoende groen dat voor iedereen toegankelijk zal zijn. Ook goed nieuws is dat alle zomereiken die er nu staan behouden blijven en dat ook het voortbestaan van de boerderij voorlopig niet in het gedrang komt.

Een andere bezorgdheid van de buurt was de snelheid op de Houtlaan. Graag zagen zij die als zone 70 tussen de de Turnhoutsebaan en de Merksemsebaan. Het Agentschap Wegen en Verkeer was hier voor te vinden en zal de zone invoeren. Verder komen er trage wegen, verkeerslichten voor de zwakke weggebruiker en krijgt de hele wijk een nieuw circulatieplan om sluipverkeer tegen te gaan.