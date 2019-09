Burgemeester trekt renovatie Jan Vlemincktoren op gang ADA

12u51 0 Wijnegem De eerste schop is in de grond gegaan en daarmee zijn de restauratiewerken aan de Jan Vlemincktoren officieel van start gegaan. Burgemeester Ivo Wynants had de eer die werken te starten. De werken zullen 300 werkdagen in beslag nemen.

Lokaal bestuur Wijnegem is eigenaar van het park en het 16de-eeuwse monument. In samenwerking met vzw Kempens Landschap realiseren zij de restauratie van het gebouw.

De werken zullen de remise, de binnentuin en de Vlemincktoren opnieuw tot één landschappelijk geheel omvormen. Het bedrijf Avantgarden nv is eigenaar van de remise en zal bijkomend ook de Vlemincktoren in erfpacht exploiteren voor de volgende 99 jaar. Daarbij staan zij ook in voor de zorg van het gebouw.

De restauratie van de Vlemincktoren werd de voorbije jaren grondig voorbereid. Om de werkzaamheden mogelijk te maken stond vast dat de restauratie en zorg van het monument in samenwerking met een private partner moesten gebeuren. Na de tweede open oproep in 2017 koos het college van burgemeester en schepenen voor de uiteindelijke samenwerking met Avantgarden.

Erfpacht van 99 jaar

Het bedrijf zal na de restauratiewerken het gebouw in gebruik nemen als kantoor. Er wordt een erfpacht van 99 jaar afgesloten tussen het lokaal bestuur Wijnegem en Avantgarden, waarmee de toekomst van het monument veiliggesteld is.

De restauratiewerken hebben als gevolg dat de huidige wandelroute via het binnenplein van de Vlemincktoren niet langer toegankelijk is voor parkbezoekers. Door de aanleg van een nieuwe wandelweg en een brug over de vijver met kijkplatform, blijft het zicht op het monument wel gevrijwaard. Het kijkplatform zal vanaf dan zelfs het meest volledige uitzicht op het gebouw, de indrukwekkende toren en de binnentuin bieden.

Voor speciale gelegenheden in het park zal de site ook af en toe opengesteld worden voor het publiek.